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Етап Кубка світу з біатлону в Чехії пройде без глядачів через коронавірус

Новини » Спорт     02.03.2020 - 11:33
Етап Кубка світу з біатлону в Чехії пройде без глядачів через коронавірус
Фото: змагання з біатлону в Нове Мєсто у 2018 році (biathlonworld.com)

Змагання мають відбутися з 5 по 8 березня

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове Мєсто відбудеться без присутності глядачів. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Ян Гамачек, передає Czech news agency.

Таке рішення ухвалила Рада безпеки Чеської Республіки з метою перешкодити поширенню коронавірусу.

Етап Кубка світу з біатлону проходитиме з 5 по 8 березня. Програма змагань передбачає шість гонок. Очікувалося, що кожен день змагань відвідає близько 30 тисяч глядачів.

Раніше повідомлялося, що етап може бути скасований або перенесений. У неділю, 1 березня, в Чехії було виявлено перші три випадки інфікування.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо можуть пройти без глядачів через коронавірус.

Спалах коронавірусу був зафіксований наприкінці минулого року в Китаї. До теперішнього моменту від нього у всьому світі померло понад 3000 осіб. При цьому з хворих видужали більше ніж 45 тисяч осіб.

Левова частка нових випадків захворювання пов'язана з великим спалахом COVID-19 в Італії, держава стала третьою у світі найбільшим осередком захворювання. Офіційно відомо про більш ніж 1600 заражених, 34 людей загинуло.

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