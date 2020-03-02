Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Фото: соревнования по биатлону в Нове Место в 2018 году (biathlonworld.com)

Соревнования должны состояться с 5 по 8 марта

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове Место пройдет без присутствия зрителей. Об этом заявил министр внутренних дел страны Ян Гамачек, передает Czech news agency.

Такое решение принял Совет безопасности Чешской Республики с целью воспрепятствовать распространению коронавируса.

Biatlon v Novém Městě bez diváků a zrušené lety z Milána, Benátek, Bologně a Jižní Koreje. Česko přijímá opatření proti šíření koronaviru.https://t.co/sInVUv2255 — ČT24 (@CT24zive) March 2, 2020

Этап Кубка мира по биатлону будет проходить с 5 по 8 марта. Программа соревнований предусматривает шесть гонок. Ожидалось, что каждый день соревнований посетит около 30 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что этап может быть отменен или перенесен. В воскресенье, 1 марта в Чехии было выявлено первые три случая инфицирования.

Напомним, летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него во всем мире скончалось более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тысяч человек.

Львиная доля новых случаев заболевания связана с крупной вспышкой COVID-19 в Италии, государство стало третьим в мире крупнейшим очагом заболевания. Официально известно более чем о 1600 зараженных, 34 человек погибло.