ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Затримано топчиновника окупаційної "влади" Криму, який сприяв мілітаризації півострова, - СБУ

Новость на русском →
Крим, Понеділок 11 жовтня 2021 15:20
Затримано топчиновника окупаційної "влади" Криму, який сприяв мілітаризації півострова, - СБУ Фото: топчиновника окупаційної "влади" Криму затримала СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) затримала росіянина, який активно сприяв окупації Криму. Зокрема, він причетний до мілітаризації півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що чоловік приїхав з РФ до півострова для організації процесу розбудови важливих інфраструктурних проектів. За це окупанти пообіцяли йому підвищення по службі.

Як повідомили правоохоронці, у 2014-2017 роках чоловік працював керівником незаконно створених окупантами структур на базі захоплених українських підприємств.

Так, під час перебування на посадах, іноземець активно сприяв незаконному захопленню майна українських підприємств та його використанню для розбудови інфраструктури анексованого півострова.

Зокрема, йдеться про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міноборони РФ.

Крім того, фігурант неодноразово брав участь у робочих нарадах під головуванням так званого очільника "Республіки Крим" Сергія Аксьонова, під час яких росіянин не лише звітував про виконання обов’язків, а й надавав пропозиції щодо розбудови інфраструктурних проектів окупантів.

Внаслідок чого у вересні 2021 громадянину РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) ККУ та скеровано обвинувальний акт відносно нього до суду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Окуповані території Крим
NEWS
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
DAILY
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"