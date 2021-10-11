Затримано топчиновника окупаційної "влади" Криму, який сприяв мілітаризації півострова, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала росіянина, який активно сприяв окупації Криму. Зокрема, він причетний до мілітаризації півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що чоловік приїхав з РФ до півострова для організації процесу розбудови важливих інфраструктурних проектів. За це окупанти пообіцяли йому підвищення по службі.

Як повідомили правоохоронці, у 2014-2017 роках чоловік працював керівником незаконно створених окупантами структур на базі захоплених українських підприємств.

Так, під час перебування на посадах, іноземець активно сприяв незаконному захопленню майна українських підприємств та його використанню для розбудови інфраструктури анексованого півострова.

Зокрема, йдеться про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міноборони РФ.

Крім того, фігурант неодноразово брав участь у робочих нарадах під головуванням так званого очільника "Республіки Крим" Сергія Аксьонова, під час яких росіянин не лише звітував про виконання обов’язків, а й надавав пропозиції щодо розбудови інфраструктурних проектів окупантів.

Внаслідок чого у вересні 2021 громадянину РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) ККУ та скеровано обвинувальний акт відносно нього до суду.