Эстонская разведка: РФ перед двумя дилеммами и окапывается на линии Рыльск-Льгов-Курск

"Сейчас стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в Курской области. На данный момент, насколько нам известно, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области", - сказал Кессельманн.

По словам Кессельманна, уничтожение мостов через реку Сейм ставит Вооруженные силы РФ перед дилеммой:

отступить подразделениям, потенциально находящимся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины

использовать ресурсы для восстановления связующего пути.

"Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легким для Российской Федерации", - отметил Кессельманн.

Окопы на линии Рыльск-Льгов-Курск

По словам заместителя, в настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.

"Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия сейчас, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", - заявил Кессельман.

Он добавил, что, вероятно, режим Кремля решил игнорировать масштабы проблемы, создаваемой украинскими Вооруженными силами для них в Курской области.

По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности призывников.

"Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет", - отметил он.