Эстонская разведка о Курской области: РФ была не готова, ей придется перекидывать силы

Россия была не готова к прорыву границы в Курской области. Ей придется передислоцировать войска из других направлений.
Такое мнение высказал заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии Янек Кессельманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Скорее всего, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к украинскому наступлению в этом регионе и атака стала для них неожиданностью", - сказал он.
Кессельманн предположил, что украинские силы могли продвинуться вглубь Курской области на 15 км. Он не исключает, что Россия будет вынуждена перекинуть подразделения для обороны.
"Не исключено, что вторая линия обороны Российской Федерации в регионе частично прорвана. Наступление украинских войск в районе Курска, вероятно, приведет к передислокации подразделений Российской Федерации из других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против украинских сил в регионе", - отметил эстонский разведчик.
Напомним, 6 августа россияне заявили о якобы прорыве границы украинскими силами в Курской области. Россияне сначала утверждали, что якобы остановили продвижение, но потом признали, что боевые действия продолжаются.
Как известно, что в приграничных районах Курской области четвертый день продолжаются бои. В сети предполагается, что зона боев уже занимает около 800 квадратных километров. Также есть информация о продвижении на 30 километров вглубь Курской области.
Сегодня, 9 августа, российское министерство обороны признало, что бои дошли до города Суджа. Там находится ряд важных объектов, в том числе электроподстанция и станция, через которую идет транзит российского газа через Украину в Европу.
Украинские военные пока не комментируют ситуацию в Курской области. Больше о так называемом Курском прорыве и что это может дать Украине - узнайте по ссылке.
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