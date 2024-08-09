Эстонская разведка о Курской области: РФ была не готова, ей придется перекидывать силы

"Скорее всего, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к украинскому наступлению в этом регионе и атака стала для них неожиданностью", - сказал он.

Кессельманн предположил, что украинские силы могли продвинуться вглубь Курской области на 15 км. Он не исключает, что Россия будет вынуждена перекинуть подразделения для обороны.

"Не исключено, что вторая линия обороны Российской Федерации в регионе частично прорвана. Наступление украинских войск в районе Курска, вероятно, приведет к передислокации подразделений Российской Федерации из других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против украинских сил в регионе", - отметил эстонский разведчик.