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Естонська розвідка про Курську область: РФ була не готова, їй доведеться перекидати сили

Фото: розвідка Естонії вважає, що Росія була не готова до прориву у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія була не готова до прориву кордону у Курській області. Їй доведеться передислокувати війська з іншим напрямків.

Таку думку висловив заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українського наступу в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою", - сказав він.

Кессельманн припустив, що українські сили могли просунутися вглиб Курської області на 15 кілометрів. Він не виключає, що Росія буде змушена перекинути підрозділи для оборони.

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", - зазначив естонський розвідник.

 

Бої у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про нібито прорив кордону українськими силами у Курській області. Росіяни спочатку стверджували, що нібито зупинили просування, але потім визнали, що бойові дії продовжуються.

Як відомо, що у прикордонних районах Курської області четвертий день поспіль тривають бої. У мережі припускають, що зона боїв вже займає близько 800 квадратних кілометрів. Також є інформація про просування на 30 кілометрів вглиб Курської області.

Сьогодні, 9 серпня, російське міністерство оборони визнало, що бої дійшли до міста Суджа. Там знаходиться низка важливих об'єктів, зокрема електропідстанція та станція, через яку йде транзит російського газу через Україну в Європу.

Українські військові поки не коментують ситуацію у Курській області. Більше про так званий Курський прорив та що це може дати Україні - дізнайтеся за посиланням.

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