Эстонская разведка дала прогноз по освобождению Крыма от оккупации

У России было много времени, чтобы построить линии обороны, поэтому украинским войскам пока тяжело освободить Крым и отрезать захватчиков от оккупированных территорий.

Об этом рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью РБК-Украина .

"Я не совсем в том положении, чтобы обсуждать украинские действия. Я могу сказать, что то, что вижу - ситуация очень тяжелая", - сказал Кивисельг, отвечая на вопрос относительно прогнозов хода боевых действий и контрнаступления ВСУ в целом.

По его словам, у России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии, а также оккупанты имеют преимущество в воздухе на некоторых территориях.

"Поэтому для Украины тяжело освободить Крым и отрезать россиян от территорий", - добавил глава эстонской разведки.

Освобождение Крыма

Недавно президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы заявил, что несмотря на то, что украинские войска еще не смогли вернуть оккупированный россиянами Крым под контроль нашего государства, у ВСУ уже есть определенные результаты в работе по освобождению полуострова.

Первый результат, по его словам, - российский военный флот больше не способен оперировать в западной Черного моря и постепенно убегает из Крыма.

Вторым успехом ВСУ является то, что для российских террористов теперь нет никакой базы безопасности и абсолютно надежного логистического маршрута в Крыму и на оккупированных частях Черноморского и Азовского побережья.

Третий результат - проукраинские настроения в Крыму становятся все более открытыми. Даже, несмотря на то, что Россия все еще контролирует эту землю.

Четвертым успехом президент назвал то, что Украина смогла вернуть Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность.