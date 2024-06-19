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Французская компания откроет в Украине завод по обслуживанию систем ПВО и радаров

Среда 19 июня 2024 19:53
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Французская компания откроет в Украине завод по обслуживанию систем ПВО и радаров французская компания откроет в Украине завод (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская промышленная компания подписала три соглашения с Украиной три соглашения, они касаются открытия завода и обслуживания систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Thales.

Отмечается, что три соглашения были подписаны от имени Thales под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства стратегической промышленности Украины.

В первом соглашении объявляется о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое облегчит поставки и эксплуатацию оборудования для портфеля оборонных систем группы, включая радиоэлектронную борьбу, а также тактическое коммуникационное оборудование, системы ПВО и радары.

Второе соглашение касается радиоэлектронной борьбы, где Thales обеспечит обширное обслуживание, тестирование и специализированное обучение. Это соглашение направлено на развитие местного потенциала технического обслуживания в Украине, что позволит сократить циклы ремонта и технического обслуживания и обеспечить наилучшую эксплуатационную готовность.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинским специалистом по дронам и компанией FRDM, специализирующейся на разработке программного обеспечения, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотную авиационную систему, способную нести и выпускать боеприпасы.

Западные оружейные компании открывают представительства в Украине

После начала войны в Украину начали заходить западные компании, которые специализируются на производстве оружия.

Недавно стало известно, что американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра.

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