В Эстонию прибыли военные из США для совместных учений
На этой неделе в военную часть Таара в Виру прибыла рота армии США, которая будет служить и проводить совместные занятия с эстонской 2-й пехотной бригадой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Err.ee.
Американское подразделение прибыло в Эстонию на основании двустороннего договора с США. Ранее на Мадридском саммите НАТО президент Джо Байден обещал усилить восточный фланг альянса.
"Вместе с ротой прибыл командный пункт батальона, позволяющий нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные тренировки, но и повысить боевой потенциал соединения", - заявил командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу.
Переброска американского подразделения в Эстонию позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками.
"Мы рады возможности служить бок о бок с нашими союзниками. Мы сможем обменяться опытом, наладить взаимодействие и укрепить связи", - отметил командир артиллерийской бригады 1-й пехотной дивизии США полковник Ричард Дж. Айкена.
Кроме того, издание сообщает, что страны сотрудничают в вопросах построения эстонской дивизии НАТО. В частности, Эстония присоединится к американской программе US Warfighter. Она состоит из серии учений, по итогам которых проходят экзаменационные маневры армейских корпусов и дивизий.
Напомним, Эстония приобрела новую партию корейских САУ К9, 10 декабря, в Южный порт Палдиски прибыли шесть самоходных артиллерийских установок.
Ранее мы писали, что Эстония договорилась с США о покупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма контракта составляет более 200 млн. долларов.
Также в РБК-Украина сообщали, что в Эстониистартовали киберучения НАТО Cyber Coalition . Целью учений, которые проходят с 28 ноября по 2 декабря, является укрепление возможностей союзников по защите своего киберпространства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.