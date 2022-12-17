В Эстонию прибыли военные из США для совместных учений

На этой неделе в военную часть Таара в Виру прибыла рота армии США, которая будет служить и проводить совместные занятия с эстонской 2-й пехотной бригадой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Err.ee.

Американское подразделение прибыло в Эстонию на основании двустороннего договора с США. Ранее на Мадридском саммите НАТО президент Джо Байден обещал усилить восточный фланг альянса.

"Вместе с ротой прибыл командный пункт батальона, позволяющий нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные тренировки, но и повысить боевой потенциал соединения", - заявил командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу.

Переброска американского подразделения в Эстонию позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками.

"Мы рады возможности служить бок о бок с нашими союзниками. Мы сможем обменяться опытом, наладить взаимодействие и укрепить связи", - отметил командир артиллерийской бригады 1-й пехотной дивизии США полковник Ричард Дж. Айкена.