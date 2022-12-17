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В Эстонию прибыли военные из США для совместных учений

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Эстония, Суббота 17 декабря 2022 16:35
В Эстонию прибыли военные из США для совместных учений Фото: В Эстонию прибыли военные из США для совместных учений (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На этой неделе в военную часть Таара в Виру прибыла рота армии США, которая будет служить и проводить совместные занятия с эстонской 2-й пехотной бригадой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Err.ee.

Американское подразделение прибыло в Эстонию на основании двустороннего договора с США. Ранее на Мадридском саммите НАТО президент Джо Байден обещал усилить восточный фланг альянса.

"Вместе с ротой прибыл командный пункт батальона, позволяющий нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные тренировки, но и повысить боевой потенциал соединения", - заявил командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу.

Переброска американского подразделения в Эстонию позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками.

"Мы рады возможности служить бок о бок с нашими союзниками. Мы сможем обменяться опытом, наладить взаимодействие и укрепить связи", - отметил командир артиллерийской бригады 1-й пехотной дивизии США полковник Ричард Дж. Айкена.

Кроме того, издание сообщает, что страны сотрудничают в вопросах построения эстонской дивизии НАТО. В частности, Эстония присоединится к американской программе US Warfighter. Она состоит из серии учений, по итогам которых проходят экзаменационные маневры армейских корпусов и дивизий.

Напомним, Эстония приобрела новую партию корейских САУ К9, 10 декабря, в Южный порт Палдиски прибыли шесть самоходных артиллерийских установок.

Ранее мы писали, что Эстония договорилась с США о покупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма контракта составляет более 200 млн. долларов.

Также в РБК-Украина сообщали, что в Эстониистартовали киберучения НАТО Cyber ​​Coalition . Целью учений, которые проходят с 28 ноября по 2 декабря, является укрепление возможностей союзников по защите своего киберпространства.

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