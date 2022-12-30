В Эстонии жители смогут получить паспорт в супермаркете

С середины января 2023 года граждане Эстонии смогут получать новые паспорта и идентификационные карты в торговых точках сети супермаркетов Selver.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mayor.
Марит Абрам, глава отдела идентификации и статуса пограничной службы.
Напомним, РБК-Украина сообщало, как украинским беженцам вернуться в Украину без паспорта.
Ранее мы писали, что в приложении "Дия" стартовало бета-тестирование двух новых услуг. Теперь украинцы смогут с телефона заменить водительское удостоверения и получить выписку о несудимости.
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