В Эстонии жители смогут получить паспорт в супермаркете

С середины января 2023 года граждане Эстонии смогут получать новые паспорта и идентификационные карты в торговых точках сети супермаркетов Selver.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mayor .

Напомним, РБК-Украина сообщало, как украинским беженцам вернуться в Украину без паспорта.

Ранее мы писали, что в приложении "Дия" стартовало бета-тестирование двух новых услуг. Теперь украинцы смогут с телефона заменить водительское удостоверения и получить выписку о несудимости.

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