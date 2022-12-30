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В Естонії жителі зможуть отримати паспорт в супермаркеті

Фото: в Естонії жителі зможуть отримати паспорт в супермаркеті (vietnam-evisa.com)
Автор: Каріна Левицька

З середини січня 2023 року громадяни Естонії зможуть отримувати нові паспорти та ідентифікаційні картки в торгових точках мережі супермаркетів Selver.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mayor.

Маріт Абрам, голова відділу ідентифікації та статусу прикордонної служби.

Нагадаємо РБК-Україна повідомляло, як українським біженцям повернутися до України без паспорту.

Раніше ми писали, що у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування двох нових послуг. Відтепер українці зможуть з телефону замінити посвідчення водія та отримати виписку про несудимість.

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