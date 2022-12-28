Как вернуться из Европы домой без паспорта: где нужны визы

Украинцы, которые находятся в других странах без загранпаспорта, могут оформить удостоверением лица на возвращение в Украину в одном из зарубежных дипломатических учреждений.

Какие правила въезда для людей с таким удостоверением действуют в странах Европы, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что такое удостоверение личности для возвращения в Украину

В ноябре правительство Украины ввело проект по оформлению на территории Украины удостоверения на возвращение для граждан, депортированных на территорию РФ.

Многие наши граждане выехали за пределы Украины и потеряли паспортные документы. В таких случаях для возвращения домой можно оформить временное удостоверение личности в посольстве в стране пребывания. Это так называемый "белый паспорт", который так назвали из-за цвета обложки.

Впрочем, этот документ выдается для выезда из страны пребывания, а для транзита через другие страны следует учитывать правила въезда.

Фото: Граница Украины (gettyimages.com)

Германия – с удостоверением только через аэропорт

Удостоверение личности для возвращения в Украину рассматривается немецкой стороной как временный документ, дающий право исключительно на возвращение лица из страны пребывания в Украину, отмечается на странице Посольства в Германии.

"В случае выдачи удостоверения на возвращение в Украину в третьей стране, владелец удостоверения может въехать в Германию только в рамках транзитного перелета из страны выдачи удостоверения в Украину без оставления транзитной зоны аэропорта, то есть без пересечения немецкой государственной границы", – объясняют в дипучреждении.

Германия не может рассматриваться страной для наземного транзитного проезда в Украину, поскольку не имеет общей границы с Украиной.

Польша и Болгария – нужно оформлять транзитную визу

Граждане Украины, которые въезжают в Польшу по удостоверению лица для возвращения в Украину, должны оформить транзитную визу в стране пребывания, отмечается на странице посольства.

"В случае въезда граждан Украины на территорию Республики Польша из Литовской Республики, республики беларусь и стран, где отсутствует польская дипломатическая миссия и невозможно оформить визу, вопрос пропуска будет рассматриваться комендантом Пограничной службы Польши в каждом частном случае",– объясняют украинцам.

Фото: Проверка документов украинцев на польской границе (twitter.com/straz_graniczna)

Проехать по территории Болгарии также можно с проставленной транзитной визой.

Турция – можно въехать с любыми паспортами

Украинцы, которые едут в Турцию, могут пересечь границу этой страны из Грузии, Армении, других стран восточной границы со следующими документами:

удостоверение личности на возвращение в Украину;

загранпаспорт;

паспорт гражданина Украины и ID-карта.

При этом есть возможность вклеить транзитные визы в страны ЕС.

Впрочем, из стран ЕС в Турцию сейчас нельзя въехать с удостоверением личности для возвращения в Украину. При транзитном перелете выход из транзита запрещен.

В Румынию – без визы

В эту страну можно ехать транзитом в Украину с белым паспортом без визы.

"Румынская Пограничная Полиция разрешает пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года, без наличия действительного документа для выезда за границу и без визы, если они предоставляют на пограничном контроле один из следующих документов:

внутренний паспорт гражданина Украины старого образца;

внутренний паспорт гражданина Украины с электронным носителем;

небиометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (включая отметку о продлении срока действия);

свидетельство о рождении;

данные детей, которые вписаны в паспорт одного из родителей.

Напомним, мы писали, что в Польше назвали точное число украинцев в стране.