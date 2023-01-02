Эстония может начать отправлять украинских переселенцев в Финляндию: что известно

Эстония намерена перенаправлять украинских переселенцев в Финляндию. Две соседствующие страны с декабря ведут переговоры по этому вопросу.

Финляндия заявила о готовности принимать из Эстонии еженедельно по 50-100 человек, начиная с января этого года. Для украинских беженцев будут организованы автобусные и паромные перевозки.

Стоит отметить, что с начала войны в Эстонию прибыло около 120 тысяч украинских беженцев, из которых более 65 тысяч остались в стране. Между тем, в Финляндии за временной защитой обратилось менее 50 тысяч украинцев.