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Эстония может начать отправлять украинских переселенцев в Финляндию: что известно

Новина українською →
Понедельник 02 января 2023 17:37
Эстония может начать отправлять украинских переселенцев в Финляндию: что известно Фото: Эстония может перенаправлять украинских переселенцев в Финляндию (flickr.com/shane_macclure)
Автор: Константин Широкун

Эстония намерена перенаправлять украинских переселенцев в Финляндию. Две соседствующие страны с декабря ведут переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Финляндия заявила о готовности принимать из Эстонии еженедельно по 50-100 человек, начиная с января этого года. Для украинских беженцев будут организованы автобусные и паромные перевозки.

Стоит отметить, что с начала войны в Эстонию прибыло около 120 тысяч украинских беженцев, из которых более 65 тысяч остались в стране. Между тем, в Финляндии за временной защитой обратилось менее 50 тысяч украинцев.

Ранее мы писали, что в 2023 году выплата пособий на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из госбюджета будут продлена автоматически. При этом проверки фактического места проживания зарегистрированных ВПЛ продолжатся.

Кроме того, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

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