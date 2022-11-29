ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Эстонии стартовали крупнейшие киберучения НАТО: что известно

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 20:51
В Эстонии стартовали крупнейшие киберучения НАТО: что известно Фото: в Эстонии стартовали крупнейшие киберучения НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Эстонии стартовали киберучения НАТО Cyber ​​Coalition. Целью учений, которые проходят с 28 ноября по 2 декабря, является укрепление возможностей союзников для защиты своего киберпространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Эстонии.

В учениях, проводимых в пятнадцатый раз, принимают участие около 1000 киберзащитников из 26 союзных стран, Финляндии, Грузии, Ирландии, Японии, Швеции и Швейцарии. Южная Корея участвует в качестве наблюдателя.

В ходе учений участники будут обучаться решению реальных задач, таких как кибератаки на электроэнергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО в контексте операций.

"Кибероперации против Украины продолжаются ежедневно. Они также происходят против союзных стран, хотя сопротивление этим атакам ни в коем случае не является само собой разумеющимся. Вот почему союзникам необходимо рассмотреть множество возможных сценариев на уровне НАТО, чтобы гарантировать, что они не будут иметь значительное влияние", — пояснил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Ранее мы писали, что 25 ноября военные силы НАТО в составе польских, американских, британских, румынских и хорватских солдат отработали оперативную совместимость на учениях Tumak-22.

Напомним, что сейчас также продолжаются учения Flotex 22. В них принимают участие военно-морские корабли и авиационные подразделения нескольких стран НАТО – Норвегии, Германии и Дании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Эстония
NEWS
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России