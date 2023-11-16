В Эстонии сообщили о гибридной атаке со стороны РФ с помощью мигрантов из Сомали

"Миграционное давление со стороны России на финскую границу возросло, а в четверг и в Эстонию из РФ захотели попасть восемь граждан Сомали, которые не имеют права на въезд", - говорится в заявлении.

По его словам, сегодня утром между 8:00 и 9:30 восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Российскую Федерацию.

По словам Ляенеметса, по другую сторону российской границы на пограничных пунктах было замечено еще несколько подобных лиц, но не в очень большом количестве.

Россия занимается гибридными атаками на Эстонию.

"Граждане Сомали вряд ли сами все это придумали. Как я уже сказал, без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский союз", - подчеркнул глава МВД.

Он добавил, что это можно назвать гибридной атакой. Это делается очень сознательно, люди приходят к ним, начинают просить убежища и международной защиты, а страна должна начать их размещать и принимать

"Очевидно, что уже был сделан первый шаг в сторону Финляндии, теперь пришла очередь Эстонии. Цель всей этой деятельности - дестабилизировать общество и вызвать у людей беспокойство и страх, а также снизить доверие к правительству и государственным учреждениям. Но мы не оставим это просто так, будем действовать решительно", - добавил Ляенеметс.

РФ направила мигрантов в Финляндию

В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.

Вчера финские СМИ сообщили, что правительство Финляндии планирует закрыть границу с Россией. Однако медиа не уточняли, на какой период собираются закрыть пункты пропуска и будут ли действовать ограничения по всей линии восточной границы.

А сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.