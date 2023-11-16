В Эстонии сообщили о гибридной атаке со стороны РФ с помощью мигрантов из Сомали

Россия пустила граждан Сомали, которые не имеют права на въезд, на границу Эстонии. Это является гибридной атакой против Таллинна.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Миграционное давление со стороны России на финскую границу возросло, а в четверг и в Эстонию из РФ захотели попасть восемь граждан Сомали, которые не имеют права на въезд", - говорится в заявлении.
По его словам, сегодня утром между 8:00 и 9:30 восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Российскую Федерацию.
По словам Ляенеметса, по другую сторону российской границы на пограничных пунктах было замечено еще несколько подобных лиц, но не в очень большом количестве.
"Граждане Сомали вряд ли сами все это придумали. Как я уже сказал, без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский союз", - подчеркнул глава МВД.
Он добавил, что это можно назвать гибридной атакой. Это делается очень сознательно, люди приходят к ним, начинают просить убежища и международной защиты, а страна должна начать их размещать и принимать
"Очевидно, что уже был сделан первый шаг в сторону Финляндии, теперь пришла очередь Эстонии. Цель всей этой деятельности - дестабилизировать общество и вызвать у людей беспокойство и страх, а также снизить доверие к правительству и государственным учреждениям. Но мы не оставим это просто так, будем действовать решительно", - добавил Ляенеметс.
В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.
Вчера финские СМИ сообщили, что правительство Финляндии планирует закрыть границу с Россией. Однако медиа не уточняли, на какой период собираются закрыть пункты пропуска и будут ли действовать ограничения по всей линии восточной границы.
А сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.
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