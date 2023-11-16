Финляндия планирует закрыть пункты пропуска на восточной границе из-за предупреждения разведки, - СМИ

Правительство Финляндии планирует в четверг, 16 ноября, закрыть на неустановленный срок восточную границу для обеспечения национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Издание отмечает, что пока неизвестно - закроют все пункты пропуска или некоторые. Также пока нет информации о продолжительности таких мер. Причиной закрытия стало "ухудшение ситуации на границе в среду".

Согласно информации HS, решение правительства базируется на информации разведки. Планировалось озвучить об этих мерах еще в среду, однако позже правительство перенесло дату заседания, где будет принято решение.

В то же время пресс-конференция министра внутренних дел Мари Рантанен по поводу ограничений на восточной границе, которая уже была назначена на среду, была отменена и перенесена на четверг.

В Госсовете рано вечером сообщили, что решения будут приняты в четверг на общей сессии в 13.00, а после этого состоится пресс-конференция.

По данным независимых правительственных источников HS, причиной явилось обострение ситуации на восточной границе. Поэтому правительство решило подготовить предложение относительно более жестких ограничений на границе, чем планировалось сегодня.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Также стало известно, что таможня Финляндии начала более 660 расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России. Все они были зафиксированы после 24 февраля 2022 года.

А в последнее время страна начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

А позже стало известно, что в правительстве Финляндии будет подготовлено предложение об ограничении или закрытии пограничных переходов на границе с РФ.

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