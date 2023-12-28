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У Эстонии пока нет возможности выдавать Украине военнообязанных мужчин, - глава МВД

Фото: Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эстония, согласно международному праву, не может передавать Украине военнообязанных мужчин. Для этого как минимум нужно соответствующее решение правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса в Facebook.

Он отметил, что его слова о готовности выдать Украине ее военнообязанных граждан, которые находятся на территории Эстонии, были слегка искажены. 

"Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста", - добавил Ляэнеметс.

В то же время он добавил, что если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих на территории страны украинских граждан, то от этой просьбы “было бы довольно сложно отказаться”. Отказ стал бы поворотом спиной к Украине, которая находится в состоянии войны.

"Однако следует сказать, что сегодня (для выдачи военнообязанных мужчин Украине - ред.) у нас нет такой возможности, согласно международному праву. Для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне", - подеркнул глава МВД. 

Министр считает, что проживающим в стране украинцам нужно дать четкий сигнал: Эстония никого отсюда не прогонит и не будет работать над отправкой беженцев на фронт.

Что предшествовало

Напомним, министр внутренних дел Эстонии на прошлой неделе заявил о том, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных украинцев

Затем завотделом политики в сфере погранохраны и миграции министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги уточнил, что Украина не обращалась к Эстонии с просьбой о выдаче военнообязанных

Эти заявления были сделаны после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о намерениях призвать в армию мужчин-украинцев, которые проживают за границей

 

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