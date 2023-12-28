У Эстонии пока нет возможности выдавать Украине военнообязанных мужчин, - глава МВД

Он отметил, что его слова о готовности выдать Украине ее военнообязанных граждан, которые находятся на территории Эстонии, были слегка искажены.

"Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста", - добавил Ляэнеметс.

В то же время он добавил, что если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих на территории страны украинских граждан, то от этой просьбы “было бы довольно сложно отказаться”. Отказ стал бы поворотом спиной к Украине, которая находится в состоянии войны.

"Однако следует сказать, что сегодня (для выдачи военнообязанных мужчин Украине - ред.) у нас нет такой возможности, согласно международному праву. Для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне", - подеркнул глава МВД.

Министр считает, что проживающим в стране украинцам нужно дать четкий сигнал: Эстония никого отсюда не прогонит и не будет работать над отправкой беженцев на фронт.

Что предшествовало

Напомним, министр внутренних дел Эстонии на прошлой неделе заявил о том, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных украинцев.

Затем завотделом политики в сфере погранохраны и миграции министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги уточнил, что Украина не обращалась к Эстонии с просьбой о выдаче военнообязанных.

Эти заявления были сделаны после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о намерениях призвать в армию мужчин-украинцев, которые проживают за границей.