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Следом за Польшей. В Литве предлагают переименовать российский Калининград

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Литва, Пятница 12 мая 2023 15:32
Следом за Польшей. В Литве предлагают переименовать российский Калининград Фото: в Литве предлагают переименовать Калининград РФ на Караляучюс (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Литве, следом за Польшей, предлагают также отказаться от использования советских названий российского города Калининград и одноименной с ним Калининградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kauno diena.

Так, депутаты Сейма от консерваторов Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене уже обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с заявлением о неиспользовании названия Калининградской области и города Калининград, заменив их на Караляучюс.

По мнению депутатов Сейма, нынешнее название принадлежит российскому нарративу и возникло во время агрессивных действий Советского Союза в годы Второй мировой войны.

"Регион Советского Союза был назван в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина его именем было переименовано даже несколько городов. Один из них - тогда Кёнигсберг, ныне Калининград - сохранил это название до сих пор", - говорится в сообщении.

По мнению парламентариев, в условиях войны в Украине необходимо пересмотреть имена, отказаться от использования иностранных для литовского языка имен.

"Давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык "инородными телами". Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем вас не использовать навязанные нам искусственные имена в литовском языке", - сказал один из инициаторов переименования.

Как сообщалось, Польша изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Такое решение приняла Комиссия стандартизации географических наименований, рекомендовав впредь в польских документах российский Калининград называть именно так.

Напомним, ранее литовские парламентарии из председательствующей в коалиции партии предложили ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии в Украине.

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