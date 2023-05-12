Следом за Польшей. В Литве предлагают переименовать российский Калининград

В Литве, следом за Польшей, предлагают также отказаться от использования советских названий российского города Калининград и одноименной с ним Калининградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kauno diena .

Так, депутаты Сейма от консерваторов Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене уже обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с заявлением о неиспользовании названия Калининградской области и города Калининград, заменив их на Караляучюс.

По мнению депутатов Сейма, нынешнее название принадлежит российскому нарративу и возникло во время агрессивных действий Советского Союза в годы Второй мировой войны.

"Регион Советского Союза был назван в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина его именем было переименовано даже несколько городов. Один из них - тогда Кёнигсберг, ныне Калининград - сохранил это название до сих пор", - говорится в сообщении.

По мнению парламентариев, в условиях войны в Украине необходимо пересмотреть имена, отказаться от использования иностранных для литовского языка имен.

"Давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык "инородными телами". Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем вас не использовать навязанные нам искусственные имена в литовском языке", - сказал один из инициаторов переименования.

Как сообщалось, Польша изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Такое решение приняла Комиссия стандартизации географических наименований, рекомендовав впредь в польских документах российский Калининград называть именно так.

Напомним, ранее литовские парламентарии из председательствующей в коалиции партии предложили ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии в Украине.