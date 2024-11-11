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Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Киев, Понедельник 11 ноября 2024 21:55
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Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Эстонии Ханно Певкур (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Эстонии Ханно Певкур провели встречу в Киеве. Они, в частности, обсудили новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Певкура в Twitter и Зеленского в Facebook.

"Встретился с президентом Владимиром Зеленским и подтвердил нашу постоянную военную поддержку Украины. По пути в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи с одеждой, стрелковым оружием и т. д. Новые пакеты поступят уже в следующем году (0,25% от ВВП Эстонии)", - подчеркнул министр обороны.

В свою очередь Зеленский рассказал, что в ходе встречи поблагодарил Певкура за новый пакет и решение выделять на помощь Украине 0,25% от ВВП в год.

Он напомнил, что недавно по зданию, где живет посол Эстонии в Украине, ударил "Шахед". И это очередной признак того, что давление на Россию нужно усилить для ограничения ее военного производства.

"Отдельно обсудили возможности эстонской стороны финансировать производство дальнобойных дронов в Украине и наши неотложные оборонные нужды и помощь для комплектования новых бригад", - добавил Зеленский.

Помощь Украине от Эстонии

Напомним, в начале этого года тогда еще премьер Эстонии Кая Каллас заверила, что ее страна будет вкладывать в оборону Украины 0,25% от собственного ВВП.

Такую помощь планируют оказывать в течение следующих четырех лет.

При этом, по ее словам, на тот момент Эстония передала Украине военную помощь на 500 млн евро с начала полномасштабной войны.

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