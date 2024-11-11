Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Эстонии Ханно Певкур провели встречу в Киеве. Они, в частности, обсудили новый пакет военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Певкура в Twitter и Зеленского в Facebook.
"Встретился с президентом Владимиром Зеленским и подтвердил нашу постоянную военную поддержку Украины. По пути в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи с одеждой, стрелковым оружием и т. д. Новые пакеты поступят уже в следующем году (0,25% от ВВП Эстонии)", - подчеркнул министр обороны.
В свою очередь Зеленский рассказал, что в ходе встречи поблагодарил Певкура за новый пакет и решение выделять на помощь Украине 0,25% от ВВП в год.
Он напомнил, что недавно по зданию, где живет посол Эстонии в Украине, ударил "Шахед". И это очередной признак того, что давление на Россию нужно усилить для ограничения ее военного производства.
"Отдельно обсудили возможности эстонской стороны финансировать производство дальнобойных дронов в Украине и наши неотложные оборонные нужды и помощь для комплектования новых бригад", - добавил Зеленский.
Помощь Украине от Эстонии
Напомним, в начале этого года тогда еще премьер Эстонии Кая Каллас заверила, что ее страна будет вкладывать в оборону Украины 0,25% от собственного ВВП.
Такую помощь планируют оказывать в течение следующих четырех лет.
При этом, по ее словам, на тот момент Эстония передала Украине военную помощь на 500 млн евро с начала полномасштабной войны.
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