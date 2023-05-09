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В Эстонии на границе с РФ появился плакат с Путиным, обвиняемым в военных преступлениях

Фото: в Эстонии на границе с РФ появился плакат с Путиным, обвиняемым в военных преступлениях (err.ee)
Автор: Наталия Гурковская

В Эстонии на стене Нарвского замка, которая повернута к российской границе, во вторник, 9 мая, вывесили плакат с изображением президента России Владимира Путина. На нем российского диктатора обвинили в военных преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Так, акцию организовал Нарвский музей. Плакат с надписью: "Путин - военный преступник" видно со стороны Ивангородской крепости (Ленинградская область, РФ).

"Это не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция, которая провисит несколько дней. Она недвусмысленно напоминает о том, что здесь у нас в Нарве проходит граница. Плакат размещен на стене, на которой развевается эстонский флаг. Это то место, которое расположено прямо напротив масштабной площадки и сцены на противоположной стороне (реки и границы, - ред.). Мы должны помнить о том, что рядом с нами идет полномасштабная война, развязанная Путиным. Мы посчитали необходимым разместить эту инсталляцию и напомнить о том, что все имеет свою цену", - сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Работы по установке плаката заняли около часа. Фотографии плаката на стене замка, опубликованные в социальных сетях музея, подписаны кратким комментарием: "Здесь граница!".

Российская сторона потребовала снять плакат, эстонская, в свою очередь отказалась. Позже по этой причине прошла встреча эстонских и российских пограничников.

"Сегодня в 10 часов утра на мосту встретились представители эстонской и российской пограничных служб. Эта незапланированная встреча была инициирована российской стороной. Среди прочего, обсуждался плакат на Нарвском музее, который российские представители потребовали от наших пограничников убрать", - рассказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

При этом представители Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии заявили, что в их стране "такой плакат не запрещен" и что в своей работе они исходят из эстонского законодательства и что "у российских чиновников нет оснований требовать демонтажа плаката".

Напомним, 9 мая в Ивангороде у стен крепости пройдет концерт, посвященный Дню победы. Его будет видно с речного променада у границы в Нарве.

Как сообщалось, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев. Решение МКС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу.

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Владимир Путин