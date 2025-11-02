RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Эстонии возле границы с РФ обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

Иллюстративное фото: в Эстонии возле границы с РФ обнаружили 250-килограммовую авиабомбу (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье вблизи села Аувере, что в Эстонии, саперы уничтожат обнаруженное взрывное устройство, из-за чего жители окрестных населенных пунктов могут слышать громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как сообщила спасательная служба, около 08:30 в центр тревоги поступило сообщение от человека, который во время прогулки по лесу наткнулся на большой предмет, похожий на бомбу.

По прибытии специалистов было установлено, что найденный объект - 250-килограммовая авиационная бомба.

"Саперы уже работают на месте и готовятся уничтожить боеприпас. Жители близлежащих районов могут слышать громкие звуки и взрывы в районе Аувере", - говорится в официальном сообщении спасательной службы.

 

Инциденты с дронами

Так, в сентябре, во время массированной атаки РФ на Украину, в воздушном пространстве Польши было зафиксировано 19 российских дронов, большинство из которых летели со стороны Беларуси.

Похожие инциденты случались и в Литве. В конце июля один из российских беспилотников вторгся в литовское воздушное пространство. По сообщениям СМИ, дрон типа "Гербера" был запущен с территории Беларуси, пролетел вблизи Вильнюса и упал на полигоне.

По неподтвержденной информации, беспилотник нес около двух килограммов взрывчатки. В литовской стороне предполагают, что такая операция была преднамеренной - Москва пыталась оказать психологическое давление на население страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияРоссийская Федерация