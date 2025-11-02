В Эстонии возле границы с РФ обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В воскресенье вблизи села Аувере, что в Эстонии, саперы уничтожат обнаруженное взрывное устройство, из-за чего жители окрестных населенных пунктов могут слышать громкие взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Как сообщила спасательная служба, около 08:30 в центр тревоги поступило сообщение от человека, который во время прогулки по лесу наткнулся на большой предмет, похожий на бомбу.
По прибытии специалистов было установлено, что найденный объект - 250-килограммовая авиационная бомба.
"Саперы уже работают на месте и готовятся уничтожить боеприпас. Жители близлежащих районов могут слышать громкие звуки и взрывы в районе Аувере", - говорится в официальном сообщении спасательной службы.
Так, в сентябре, во время массированной атаки РФ на Украину, в воздушном пространстве Польши было зафиксировано 19 российских дронов, большинство из которых летели со стороны Беларуси.
Похожие инциденты случались и в Литве. В конце июля один из российских беспилотников вторгся в литовское воздушное пространство. По сообщениям СМИ, дрон типа "Гербера" был запущен с территории Беларуси, пролетел вблизи Вильнюса и упал на полигоне.
По неподтвержденной информации, беспилотник нес около двух килограммов взрывчатки. В литовской стороне предполагают, что такая операция была преднамеренной - Москва пыталась оказать психологическое давление на население страны.