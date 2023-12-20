Эстония сделала около 200 исключений из санкций против РФ: что стало причиной

Эстония сделала около 200 исключений из санкций, введенных против России. Это связано с переходным периодом или когда исключение целесообразно, например, по соображениям безопасности.
Об этом заявил главный специалист отдела санкций и контроля за стратегическими товарами МИД Эстонии Андрес Сиплане, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Если олигарх, попавший под санкции, просто хочет получить доступ к своим замороженным активам, исключение не предоставляется", - сказал он.
По его словам, для получения исключения необходимы права основа и веское обоснование, например, безопасность.
"Когда началась полномасштабная война, у нас в портах было большое количество удобрений, которые представляли опасность для окружающей среды. Их заморозили, потому что они принадлежали олигархам. Но мы должны были что-то делать, чтобы избежать катастрофы, поэтому с целью вывоза этих удобрений было сделано исключение", - привел пример Сиплане.
Многие из сделанных Эстонией исключений как раз и связаны с этими удобрениями. К настоящему времени почти все удобрения вывезены из Эстонии, поэтому связанные с удобрениями исключения больше не делаются.
Издание пишет, что чаще всего исключения делаются, когда при введении санкций устанавливается переходный период.
"Например, среди нас в Эстонии были люди, которые считали, что стоит инвестировать в российский фондовый рынок. Теперь мир понял, что это была не лучшая идея, и у людей была возможность выйти с российского фондового рынка и избавиться от своих акций до определенной даты. Этот срок недавно наступил", - рассказал представитель Министерства иностранных дел.
Сиплане сообщил, что есть торговые ограничения, определенные товары нельзя ввозить из России в Евросоюз, но если компания уходит с российского рынка, сворачивает свою деятельность и в связи с этим вывозит определенные товары, то до определенной даты могло действовать исключение.
Новые санкции часто влекут за собой новый переходный период и новые исключения. Так, например, недавно введенные санкции в отношении российского алмазного бизнеса также могут повлечь за собой некоторые исключения.
Вчера стало известно, что Министерство иностранных дел Финляндии одобрило 200 из около 500 запросов на уклонение от антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В начале октября сообщалось, что правительство Канады выдало несколько специальных разрешений, позволяющих местным компаниям обойти экономические санкции против России.
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