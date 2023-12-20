Естонія зробила близько 200 винятків із санкцій проти РФ: що стало причиною

"Якщо олігарх, який потрапив під санкції, просто хоче отримати доступ до своїх заморожених активів, виняток не надається", - сказав він.

За його словами, для отримання винятку необхідні права основа і вагоме обгрунтування, наприклад, безпека.

"Коли почалася повномасштабна війна, у нас у портах була велика кількість добрив, які становили небезпеку для довкілля. Їх заморозили, тому що вони належали олігархам. Але ми повинні були щось робити, щоб уникнути катастрофи, тому з метою вивезення цих добрив було зроблено виняток", - навів приклад Сіплане.

Що ще відомо про ці винятки

Багато зі зроблених Естонією винятків якраз і пов'язані з цими добривами. До теперішнього часу майже всі добрива вивезені з Естонії, тому пов'язані з добривами винятки більше не робляться.

Видання пише, що найчастіше винятки робляться, коли при введенні санкцій встановлюється перехідний період.

"Наприклад, серед нас в Естонії були люди, які вважали, що варто інвестувати в російський фондовий ринок. Тепер світ зрозумів, що це була не найкраща ідея, і в людей була можливість вийти з російського фондового ринку і позбутися своїх акцій до певної дати. Цей термін нещодавно настав", - розповів представник Міністерства закордонних справ.

Винятки можуть бути і в майбутньому

Сіплане повідомив, що є торгові обмеження, певні товари не можна ввозити з Росії до Євросоюзу, але якщо компанія йде з російського ринку, згортає свою діяльність і у зв'язку з цим вивозить певні товари, то до певної дати міг діяти виняток.

Нові санкції часто тягнуть за собою новий перехідний період і нові винятки. Так, наприклад, нещодавно запроваджені санкції щодо російського алмазного бізнесу також можуть спричинити деякі винятки.

Хто ще дозволяв ухилятися від санкцій проти РФ

Учора стало відомо, що Міністерство закордонних справ Фінляндії схвалило 200 із близько 500 запитів на ухилення від антиросійських санкцій від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На початку жовтня повідомлялося, що уряд Канади видав кілька спеціальних дозволів, що дають змогу місцевим компаніям обійти економічні санкції проти Росії.