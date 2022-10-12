После ракетных атак на Украину поставки западного вооружения ускорятся, - эксперт
Недавние массированные ракетные удары России по территории Украины должны ускорить поставки западного вооружения, в том числе ПВО.
Об этом заявили глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии для материала РБК-Украина "Кремловский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и говорящих на Западе".
По словам Кулебы, после массированных обстрелов западные союзники начали посылать в Киев запросы об объеме необходимой поддержки. Речь идет не только о технике, но и, например, о средствах преодоления энергетических проблем.
"Все выражают соболезнования, но я говорил каждому собеседнику, что уважаю и благодарю за них, но сейчас нужны системы противовоздушной обороны, системы противоракетной обороны", - заявил министр.
По мнению Мусиенко, Россия ускорила поставки Украине военной техники. Есть надежда на то, что необходимые нашей стране ПВО и другие виды тяжелого вооружения отныне будут транспортироваться быстрее и в большем количестве.
Согласно информации СМИ, в Украину уже поступили системы ПВО Iris-T. Также форсируются поставки от США систем NASAMS.
"Кроме того, я думаю, что теперь системами NASAMS не ограничится. Они будут быстрее, но также мы получим и средства ПВО близкого радиуса действия Avenger и, возможно, даже расширим переговоры по поставкам в будущем систем Patriot. Вот в принципе чего Россия достигла" , – добавил Мусиенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие немецких IRIS-T.
Тем временем президент Владимир Зеленский поручил ГУР установить всех причастных к массированной ракетной атаке по Украине.
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