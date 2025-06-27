Эстония готова принять истребители союзников с ядерным вооружением, - Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует ERR.

Как пишет ERR, заявление Певкура прозвучало на фоне решения Британии приобрести у Соединенных Штатов Америки (США) 21 многоцелевой истребитель F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение.

По словам министра, эти истребители уже размещались в Эстонии в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО и подобные практики будут в будущем.

"F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы", - отметил он.