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Эстония готова принять истребители союзников с ядерным вооружением, - Минобороны

Пятница 27 июня 2025 11:56
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Эстония готова принять истребители союзников с ядерным вооружением, - Минобороны Фото: Ханно Певкур, глава Министерства обороны Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Эстония готова принимать на своей территории истребители союзников, которые способны нести ядерное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует ERR.

Как пишет ERR, заявление Певкура прозвучало на фоне решения Британии приобрести у Соединенных Штатов Америки (США) 21 многоцелевой истребитель F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение.

По словам министра, эти истребители уже размещались в Эстонии в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО и подобные практики будут в будущем.

"F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы", - отметил он.

Поддержка Украины со стороны Эстонии

Эстония поддерживает Украину в войне на нескольких уровнях - военном, экономическом и гуманитарном. Она предоставляет оружие, обучение для украинских военных, финансовую помощь и оборудование для восстановления критической инфраструктуры.

В частности призывает международное сообщество усиливать присутствие и инфраструктуру НАТО на Восточном фланге.

Например, в конце марта Минобороны Эстонии анонсировала пакет поддержки Украины на 100 миллионов евро, который включает беспилотники, плавсредства и медицинское оборудование.

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