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Эстония выгнала из страны российского дипломата

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Таллин, Пятница 24 марта 2023 13:11
Эстония выгнала из страны российского дипломата Фото: Эстония выгнала из страны российского дипломата (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел Эстонии объявило российского дипломата персоной нон грата. Он оправдывал агрессию РФ, распространяя пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.

"Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе временного поверенного по делам посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении сотрудника дипломатического корпуса посольства персоной нон грата", - говорится в заявлении.

Указано, что российский дипломат подрывал безопасность и конституционное устройство Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вызвал раскол в эстонском обществе.

Он также обвиняется в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Напомним, ранее Эстония объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

Также мы писали, что Эстония выслала посла России из страны в ответ на аналогичные действия российской стороны.

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