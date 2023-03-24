ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія вигнала з країни російського дипломата

Новость на русском →
Таллінн, П'ятниця 24 березня 2023 13:11
Естонія вигнала з країни російського дипломата Фото: Естонія вигнала з країни російського дипломата (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило російського дипломата персоною нон ґрата. Він виправдовував агресію РФ, поширюючи пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу естонського МЗС.

"Сьогодні, 24 березня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало до себе тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило дипломатичну ноту про оголошення співробітника дипломатичного корпусу посольства персоною нон грата", - йдеться у заяві.

Вказано, що російський дипломат підривав безпеку та конституційний устрій Естонії, поширював пропаганду, що виправдовує військові дії Росії, і викликав розкол в естонському суспільстві.

Він також звинувачується у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Нагадаємо, раніше Естонія оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.

Також ми писали, що Естонія вислала посла Росії із країни у відповідь на аналогічні дії російської сторони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія Дипломатичні відносини
NEWS
Окупаційна влада Криму почала активно готуватись до виїзду з півострова, - ГУР
Окупаційна влада Криму почала активно готуватись до виїзду з півострова, - ГУР
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію