"Теневой" танкер Kiwala из РФ остановили не зря: Эстония выявила 40 нарушений
Эстонские инспекторы вчера задержали танкер Kiwala, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. На судне без флага обнаружили 40 нарушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Накануне Департамент транспорта проверил танкер Kiwala, в ходе которой было выявлено 40 нарушений. В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.
"Весь вчерашний день инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение - не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность", - заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристян Труу.
По данным транспортных властей, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них, а именно 23 нарушения, касались документации, остальные:
- системы обеспечения безопасности судоходства,
- подготовки экипажа к аварийным ситуациям,
- технических неисправностей.
"Одной из серьезных проблем является также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, которое не имеет флага", - пояснил Труу.
Известно, что сейчас судно находится в Муузи под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.
Напомним, что вчера, 11 апреля, Силы обороны Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala после того, как он зашел в Таллиннский залив без флага.
Как оказалось, это судно является частью российского "теневого флота", который РФ использует для перевозки нефти в обход санкций.
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