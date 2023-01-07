RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония выделяет на демонтаж советских памятников почти миллион евро

Фото: Эстония направит на снос памятников СССР около миллиона евро (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Эстонии решило выделить на демонтаж советских военных памятников в стране более 916 тысяч евро, и в список объектов, подлежащих сносу, подпадает 322 монументов с символикой СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонскую национальную телерадиокомпанию ERR.

По словам пресс-секретаря правительства Евгении Вьяры, из публичного пространства Эстонии перенесут памятники, которые "угрожают безопасности" государства.

Список объектов под снос составила рабочая группа еще в конце ноября прошлого года. 133 из 322 памятников, которые будут демонтированы, установлены в местах военных захоронений. Останки советских солдат будут перезахоронены.

Отмечается, что сносить не будут объекты культурного наследия, находящиеся под охраной.

Дискуссия по демонтажу советских памятников в Эстонии и ряде других стран активизировалась в августе 2022 года на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Так в странах выражают протест против политики Кремля и ревизионистских настроений тех, кто ностальгирует по СССР.

В Риге по распоряжению местных властей в августе снесли основную часть памятника освободителям советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков - 79-метровую стелу.

Напомним, в августе в Эстонии задержали организатора митинга за возвращение советских памятников.

В конце осени в столице Литвы Вильнюсе начали демонтаж крупнейшего памятника войскам СССР, а раньше работы откладывали из-за запрета ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония