Эстония выделяет на демонтаж советских памятников почти миллион евро

По словам пресс-секретаря правительства Евгении Вьяры, из публичного пространства Эстонии перенесут памятники, которые "угрожают безопасности" государства.

Список объектов под снос составила рабочая группа еще в конце ноября прошлого года. 133 из 322 памятников, которые будут демонтированы, установлены в местах военных захоронений. Останки советских солдат будут перезахоронены.

Отмечается, что сносить не будут объекты культурного наследия, находящиеся под охраной.

Дискуссия по демонтажу советских памятников в Эстонии и ряде других стран активизировалась в августе 2022 года на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Так в странах выражают протест против политики Кремля и ревизионистских настроений тех, кто ностальгирует по СССР.

В Риге по распоряжению местных властей в августе снесли основную часть памятника освободителям советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков - 79-метровую стелу.