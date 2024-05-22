Эстония выделила более 600 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине

Министерство иностранных дел Эстонии выделило 656 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине. Средства пойдут на поддержку нужд образования в прифронтовых районах и тамошних детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Часть средств, а именно 352 тысяч евро будут использованы в рамках деятельности некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в наиболее уязвимых регионах Украины, для улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.

Помимо этого, еще 303 тысячи евро будут выделены некоммерческому объединению Mondo, который организует летние лагеря послешкольного образования для школьников Запорожья и предложит поддержку в области психического здоровья людям в Украине.

"Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в том числе в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному покиданию тысячами уязвимых людей своих домов. Наш долг - всячески поддерживать их", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По данным МИД Эстонии, около 14,6 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году, причем наиболее острая потребность будет в прифронтовых районах.