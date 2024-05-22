Естонія виділила понад 600 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
Міністерство закордонних справ Естонії виділило 656 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Кошти підуть на підтримку потреб освіти в прифронтових районах і тамтешніх дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Частину коштів, а саме 352 тисяч євро, буде використано в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найуразливіших регіонах України, для поліпшення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.
Крім цього, ще 303 тисячі євро буде виділено некомерційному об'єднанню Mondo, яке організовує літні табори післяшкільної освіти для школярів Запоріжжя і запропонує підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.
"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх будинків. Наш обов'язок - всіляко підтримувати їх", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
За даними МЗС Естонії, близько 14,6 млн осіб в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги 2024 року, причому найгостріша потреба буде в прифронтових районах.
Допомога Україні від Естонії
Естонія надає Україні значну підтримку з початку російського вторгнення. Допомога включає в себе як зброю і військову техніку, так і гуманітарні потреби.
У березні 2024 року Естонія виділила Україні щедрий пакет військової допомоги на суму 20 мільйонів євро.
Естонія, не обмежуючись одноразовою допомогою, також запропонувала амбітний план фінансування України на суму 120 мільярдів євро.
У тісній співпраці з Данією Естонія передала Україні два патрульні катери. Ці судна відіграватимуть вирішальну роль у захисті українських морських шляхів у Чорному морі.
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