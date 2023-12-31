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Эстония выделила 730 тысяч евро для украинских беженцев

Воскресенье 31 декабря 2023 18:12
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Эстония выделила 730 тысяч евро для украинских беженцев Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония выделила 730 тысяч евро на украинских беженцев. В частности, на психологическую помощь и социальную интеграцию.

Об этом заявил канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"Мы выделили на помощь в сфере психического здоровья военным беженцам и на интеграцию сообществ беженцев 730 тысяч евро", - заявил он.

Канцлер отметил, что Министерство социальных дел Эстонии помогало спасающимся от агрессии РФ в Эстонии украинцам и другими способами. К примеру, получившим международную защиту было предложено временное жилье и всесторонняя помощь в поиске жилья в Эстонии.

Военная помощь от Эстонии Украине

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму 500 млн евро, что составляет примерно 1,4% ВВП.

Предыдущие пакеты помощи от Эстонии Украине включали, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые минометы, пулеметы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, личные средства защиты (шлемы, броню), а также военный продовольственный паек.

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