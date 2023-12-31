Естонія виділила 730 тисяч євро для українських біженців

Естонія виділила 730 тисяч євро на українських біженців. Зокрема, на психологічну допомогу та соціальну інтеграцію.

Про це заявив канцлер Міністерства соціальних справ Мааро Мяндмаа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

"Ми виділили на допомогу у сфері психічного здоров'я військовим біженцям і на інтеграцію спільнот біженців 730 тисяч євро", - заявив він.

Канцлер зазначив, що Міністерство соціальних справ Естонії допомагало українцям, які рятуються від агресії РФ в Естонії, й іншими способами. Наприклад, тим, хто отримав міжнародний захист, було запропоновано тимчасове житло і всебічна допомога в пошуку житла в Естонії.

Військова допомога від Естонії України

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму 500 млн євро, що становить приблизно 1,4% ВВП.

Попередні пакети допомоги від Естонії України включали, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові міномети, кулемети, транспортні засоби, обладнання зв'язку, польові шпиталі, медичне приладдя, особисті засоби захисту (шоломи, броню), а також військовий продовольчий пайок.

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