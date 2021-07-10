Естонська поліція прибула в Литву для захисту кордону від мігрантів
Литва готується прийняти кілька тисяч біженців, які прибувають в країну з Білорусі. В країну направили естонське підрозділ поліції ESTPOL5 для захисту кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал err.ee.
Підрозділ естонських правоохоронців у складі десяти осіб приступив до роботи в районі міста Друскінінкай. Саме в цьому районі минулого тижня найчастіше фіксували порушення перетину кордону.
"У цьому районі необхідно патрулювати територію приблизно в 30 кілометрів. Ми патрулюємо парами, члени нашої команди працюють разом з литовськими колегами. І робота залежить від завдання, поставленого перед литовським колегою", - розповіла керівник ESTPOL5 Тейлі Пійскоппель.
За словами заступника начальника прикордонної служби Литви Відаса Макайтіса, країна готується прийняти тисячі іммігрантів. Допомога була запрошена як від Європейського агентства прикордонної охорони, так і від Департаменту підтримки біженців.
"Ми раді, що Естонія відгукнулася на заклик і відправила не тільки поліцейських з автомобілями, а й дрони для охорони державного кордону та пошуку мігрантів, які переховуються від нас", - зазначив Макайтіс.
Вказано також, що естонські поліцейські на литовсько-білоруському кордоні провели перші патрулювання за допомогою безпілотників. Оскільки межа має форму кута, оператор дрона повинен бути обережний, щоб не потрапити в Білорусь, де БЛА можуть збити.
Нагадаємо, через ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю президент Литви Гітанас Науседа скличе засідання Державної ради оборони. Воно відбудеться 12 липня.
Як писало РБК-Україна, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю у рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.
Також президент Литви звернувся за допомогою до Туреччини для ідентифікації нелегалів, оскільки вони прибувають до Білорусі турецькими авіалініями.