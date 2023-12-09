Эстония и Литва осудили решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде

Тсахкна считает, что разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде без флага "не смоет кровь из их рук".

"Решение МОК идет вразрез со всем, что означает олимпизм", – заявил он.

Применяющие российские спортсмены участвуют в Олимпиаде без flag не будут wash away the blood on their hands. #IOC решение идёт на все, что Olympism is about. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 8, 2023

Также глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что Российская Федерация привлекает спортсменов и спортсменок в свою "геноцидную армию".

"Это не нейтралитет, это противоречит всему, что должна отстаивать Олимпиада", - заявил Ландсбергис.

Россия передает спортсменов и женщин в свою genocial Army. Это не neutrality, это является навсегда Olympics должна stand for. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) December 8, 2023

Решение МОК о допуске российских спортсменов на Игры-2024

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Белоруссию. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмигаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.