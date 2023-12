Эстония и Литва осудили решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде

Тсахкна считает, что разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде без флага "не смоет кровь из их рук".

"Решение МОК идет вразрез со всем, что означает олимпизм", – заявил он.

Применяющие российские спортсмены участвуют в Олимпиаде без flag не будут wash away the blood on their hands. #IOC решение идёт на все, что Olympism is about. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 8, 2023