RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония и Литва осудили решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде

Фото: Эстония и Литва раскритиковали допуск россиян к Олимпиаде 2024 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкна в Twitter.

Тсахкна считает, что разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде без флага "не смоет кровь из их рук".

"Решение МОК идет вразрез со всем, что означает олимпизм", – заявил он.

Также глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что Российская Федерация привлекает спортсменов и спортсменок в свою "геноцидную армию".

"Это не нейтралитет, это противоречит всему, что должна отстаивать Олимпиада", - заявил Ландсбергис.

Решение МОК о допуске российских спортсменов на Игры-2024

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Белоруссию. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмигаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News