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Естонія та Литва засудили рішення МОК про допуск російських спортсменів до Олімпіади

Фото: Естонія і Литва розкритикували допуск росіян до Олімпіади 2024 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкна в Twitter.

Тсахкна вважає, що дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпіаді без прапора "не змиє кров з їхніх рук".

"Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм", - заявив він.

Також очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що Російська Федерація залучає спортсменів і спортсменок до своєї "геноцидної армії".

"Це не нейтралітет, це суперечить всьому, що має відстоювати Олімпіада", - заявив Ландсбергіс.

Рішення МОК про допуск російських спортсменів на Ігри-2024

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.

 

 

 

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