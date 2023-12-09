Естонія та Литва засудили рішення МОК про допуск російських спортсменів до Олімпіади

Тсахкна вважає, що дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпіаді без прапора "не змиє кров з їхніх рук".

"Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм", - заявив він.

Також очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що Російська Федерація залучає спортсменів і спортсменок до своєї "геноцидної армії".

"Це не нейтралітет, це суперечить всьому, що має відстоювати Олімпіада", - заявив Ландсбергіс.

Рішення МОК про допуск російських спортсменів на Ігри-2024

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.