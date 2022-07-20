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Естонія зможе позбавляти громадянства за участь у війні проти України

Фото: Естонія зможе позбавляти паспортів натуралізованих громадян, що воюють проти України (flickr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Парламент Естонії ухвалив поправки до законодавства, які дають уряду право на власний розсуд позбавляти громадянства Естонії особу, яка отримала його шляхом натуралізації (процес надання іноземцю громадянства). Законопроект був прийнятий 101-місною палатою 52 голосами проти 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Baltic Times.

Так, особу можуть позбавити громадянства, якщо вона вступила на державну чи військову службу або у військову організацію іноземної держави, якщо така служба передбачає загрозу громадському порядку чи національній безпеці.

Наприклад, згідно з поправками, людей, які поїдуть воювати в Україну на боці Росії, можуть позбавити естонського громадянства. Крім того, особа, яка отримала громадянство Естонії шляхом натуралізації, також може бути позбавлена ​​громадянства урядом, якщо вона була засуджена за злочини проти людства або злочини агресії.

Водночас, згідно з поправками, уряд має право не позбавляти особу естонського громадянства, якщо служба цієї особи в іноземній державі не загрожує безпеці Естонії, наприклад, у ситуації, коли особа йде воювати на українській стороні з метою захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

При цьому держава не рекомендує громадянам Естонії йти воювати за будь-яку іноземну державу, оскільки держава не може забезпечити захист її громадян в зонах військового конфлікту.

Як повідомлялося раньше, Кайю Каллас переназначили прем'єр-міністром Естонії.

Окрім цього, Держдеп США схвалив продаж Естонії шести ракетних систем HIMARS.

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Естонія