Эстония роет противотанковый ров и может закрыть границу с Россией, - СМИ

Как рассказали в Генштабе, на северо-востоке страны естественным барьером выступает река Нарва, на востоке - Чудское озеро, то на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить врага, планируется построить 40 километров противотанкового рва.

До конца 2027 года планируют завершить не только ров, но и сооружение около 600 бункеров.

В целом оборонительная зона на восточной границе Эстонии будет достигать примерно 100 км в длину и 40 км в глубину от сухопутной границы. Внутри задерживающего ограждения обустроят противотанковые рвы, вдоль которых установят тетраэдры ("зубы дракона") и колючую проволоку.

В Центре оборонных инвестиций уточнили, что уже в этом году будут построены два опорных пункта - на северо-востоке и юго-востоке страны, каждый из которых будет состоять из 14 бункеров.

Строительство преимущественно сосредоточено на участках с густыми лесами. Кроме оборонительных функций, рвы будут использоваться как элемент пограничного наблюдения. При разработке проекта учитывался опыт войны России против Украины.

Также издание сообщает, что оппозиционная партия Эстонии Isamaa (Отечество) инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.

Как заявил лидер партии, инициатива обусловлена обострением ситуации с безопасностью из-за масштабных военных учений "Запад" в России и Беларуси, а также провокационных действий Москвы против стран НАТО.

Если парламент поддержит предложение, окончательное решение должно принять правительство Эстонии.