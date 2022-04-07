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Європарламент вимагає ввести повне ембарго на енергоносії з Росії

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Брюссель, Четвер 07 квітня 2022 14:02
Європарламент вимагає ввести повне ембарго на енергоносії з Росії Фото: Європарламент проголосував за повне ембарго на енергоносії з Росії (flickr. com. eu2017ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський парламент вимагає негайно ввести повне ембарго на нафту, газ, вугілля та інше викопне паливо з Росії. За документ проголосувала переважна більшість депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Європарламенту Гая Верхофштадта.

"Європарламент вимагає негайного і повного ембарго на викопне паливо! Ні газу, ні нафти, ні вугілля ... немає європейських грошей для путінської армії!",- написав у своєму Twitter євродепутат.

Документ підтримала переважна більшість депутатів Європарламенту. За нього проголосували 413 з 552 парламентаріїв. Утрималися 46, проти - 93.

Європарламент вимагає ввести повне ембарго на енергоносії з Росії

Фото: результати голосування в Європарламенті щодо паливного ембарго twitter.com/guyverhofstadt)

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що ембарго на імпорт газу з Росії в ЄС поки не розглядається.

Зазначимо, раніше в Угорщині заявили про готовність платити за російський газ рублями.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський закликав ЄС перекрити потік грошей, які Росія отримує від експорту палива, а потім витрачає на ракети і бомби.

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