ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Естонія вирішила відмовитися від газу з РФ

Новость на русском →
Таллінн, Четвер 07 квітня 2022 14:12
Естонія вирішила відмовитися від газу з РФ Фото: Російський газ не потрібен Естонії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Естонський уряд ухвалив рішення про припинення імпорту російського газу цьогоріч. Раніше про такі ж наміри заявили Латвія і Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

Кабінет Каї Каллас вирішив до кінця 2022 року відмовитися від купівлі блакитного палива з РФ. Натомість восени в портовому Палтіскі збудують термінал для прийому скрапленого природного газу (СПГ).

"Ми вирішили збільшити національні запаси газу та побудувати потужності для прийому скрапленого природного газу в Палдіскі, де восени можна було б запустити плавучий СПГ-термінал. Щодо цього газу в нас працюватиме головний принцип: судно з СПГ не повинно бути наповнене російським газом", – заявила прем'єр-міністерка.

До слова, Європарламент закликав до запровадження повного ембарго на російські енергоносії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія Газ Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі