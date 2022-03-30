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Німеччина запустила режим "раннього попередження" у разі припинення поставок газу з РФ

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Берлін, Середа 30 березня 2022 10:39
Німеччина запустила режим "раннього попередження" у разі припинення поставок газу з РФ Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр економіки і віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек у середу, 30 березня, запустив режим "раннього попередження" на випадок газової кризи. Таке рішення було прийнято через те, що Росія продовжує вимагати платити за газ в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Цей крок є першим з трьох і тягне за собою створення кризової групи для попередження можливої газової кризи. За словами Хабека, газові сховища Німеччини нині заповнені приблизно на 25%.

"Зараз дефіциту поставок немає. Однак, ми повинні посилити запобіжні заходи, щоб бути готовими в разі ескалації з боку Росії", - заявив німецький міністр.

Хабек закликав громадян і підприємства найближчим часом скоротити споживання газу, оскільки Німеччина спробує позбутися залежності від російського газу.

Нагадавши, Володимир Путін доручив уряду Росії і "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки за газ в рублі.

При цьому країни "Великої сімки" відмовилися платити Росії за газ в рублях.

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