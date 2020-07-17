Естонія підтвердила, що загиблий на Донбасі медик був її громадянином

Загиблий на Донбасі військовий медик Микола Ільїн був громадянином Естонії. Він загинув 13 липня під Зайцевим Донецькій області, коли у складі евакуаційної групи намагався забрати з поля бою бійця, який отримав несумісні з життям поранення.

Дану інформацію підтвердив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає місцевий сайт ERR.

За його словами, Ільїн отримав громадянство Естонії в 2016 році в порядку натуралізації.

"Він приїхав до Естонії в 2006 році як стипендіат в рамках проекту і мав статус біженця", - зазначив Рейнсалу.

Він також додав, що при отриманні естонського громадянства Ільїн відмовився від білоруського. На сьогодні його статус і роль у бойових діях на Донбасі уточнює українська сторона. При цьому за законодавством Естонії громадяни можуть діяти в складі військових частин інших країн з дозволу уряду. За словами Рейнсалу, наскільки йому відомо, Естонія не видавала таких дозволів.

Зазначимо, українська сторона ще офіційно не підтвердила загибель громадянина Естонії.

Нагадаємо, 13 липня український військовий підірвався в районі Зайцевого Донецької області; пізніше у ВМС України заявили про загибель бійця Дмитра Красногрудя, його тіло передали українській стороні.

В цей же день на місце його загибелі після підтвердження режиму тиші висунулася евакуаційна група, у складі якої був медик Микола Ільїн з позивним "Естонець"; група потрапила в засідку, бойовики відкрили вогонь, внаслідок чого він і загинув.