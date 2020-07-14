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Обстріл медгрупи на Донбасі: прокуратура відкрила справу

Донецька область, Вівторок 14 липня 2020 17:00
Обстріл медгрупи на Донбасі: прокуратура відкрила справу
Фото: евакуація пораненого (mil.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Дії бойовиків кваліфікували як порушення законів ведення війни

Прокуратура Донецької області порушила кримінальне провадження за фактом обстрілу медбригади під час евакуації українського військового з поля бою. Дії агресора кваліфікують як порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

Слідством встановлено, що 13 липня під час спроби евакуації тіла загиблого командира розвідувального взводу, який підірвався на вибуховому пристрої поблизу села Зайцеве Бахмутського району, російські найманці обстріляли з великокаліберної стрілецької зброї військових, які мали маркування медичного персоналу.

"Для евакуації тіла військовослужбовця було погоджено режим тиші. Водночас, представники незаконних збройних формувань РФ, надаючи обіцянки припинення вогню, переслідували мету здійснення нападу на медичний персонал", - зазначили у Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронних органів, це вже третій зареєстрований факт віроломства бойовиків після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо про обстріл бойовиками медичної евакуаційної групи, яка намагалася забрати з поля бою загиблого українського бійця.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що вбивство українського медика на Донбасі просто так не залишать.

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