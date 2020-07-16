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Стало відомо ім'я загиблого в районі Зайцевого військового

Зайцеве, Четвер 16 липня 2020 11:57
Стало відомо ім'я загиблого в районі Зайцевого військового
Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі 13 липня підірвався лейтенант Дмитро Красногрудь

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в районі Зайцевого Донецької області 13 липня загинув морпех Дмитро Красногрудь. Він отримав поранення, несумісні з життям.

Про це йдеться у Facebook Військово-морських сил.

Повідомляється, що Красногрудь загинув під час виконання бойового завдання.

"Командування, весь особовий склад Військово-Морських сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

У 35-й окремій бригаді морської піхоти додали, що лейтенант Красногрудь отримав численні осколкові поранення в результаті спрацьовування невідомого вибухового пристрою.

Стало відомо ім'я загиблого в районі Зайцевого військового

Фото: Дмитро Красногрудь (facebook.com/35obrmp)

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що українській стороні передали тіло військового, який загинув у районі Зайцеового в результаті підриву на міні.

У день його загибелі бойовики влаштували засідку на українську евакуаційну групу, хоча було погоджено режим "тиші". В результаті група потрапила під вогонь противника, загинув військовий медик Микола Ілін та ще один боєць отримав поранення.

Про їх евакуацію офіційно не повідомлялося, в той же час бойовики стверджують, що нібито погоджують з українською стороною передачу ще двох тел.

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