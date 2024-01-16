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Эстония планирует прекратить финансирование русскоязычного образования

Эстония, Вторник 16 января 2024 22:39
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Эстония планирует прекратить финансирование русскоязычного образования Архивное фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Эстонии планирует прекратить финансировать русскоязычное образование в стране. Таллинн хочет перейти полностью к эстоноязычному образованию.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV3.

Члены парламента задали 11 вопросов, касающихся различных аспектов перехода к единой эстонской школе. Каллас объяснила ситуацию и действия правительства при переходе к единой эстонской школе.

"Действительно то, что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право учиться на эстонском языке", - подчеркнула премьер-министр.

Каллас заявила, что правительство не намерено русифицировать эстонских детей. Она добавила, что правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование.

Она также подчеркнула, что цель перехода к единому эстоноязычному образованию заключается в том, чтобы все эстонцы находились в едином информационном пространстве, осваивали эстонский язык в Эстонии и чтобы людей, использующих эстонский язык, становилось все больше.

Эстония и ее отношение к России

Сегодня эстонские правоохранители задержали профессора Вячеслава Морозова, работавшего в Тартуском университете. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Вчера Каллас сказала, что у Европы от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что РФ станет серьезной военной угрозой на восточном фланге НАТО.

Недавно сообщалось, что Эстония подготовила для западных стран план военной стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну. План рассчитан на три года.

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