Эстония планирует передать Украине модульные госпитали

Эстония предоставит Украине модульные госпитали для пострадавших от войны регионов, а также присоединится к развитию системы реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас у нас есть актуальная потребность в модульных конструкциях с возможностью автономной работы. Коллеги из Эстонии смогут поставить нам такие модули и мобильные госпитали для того, чтобы их можно было использовать при восстановлении разрушенных зданий здравоохранительных учреждений", - заявил первый заместитель. министра здравоохранения Александр Комарида.

Эстонские специалисты планируют участвовать в развитии системы реабилитации Украины, в частности будут приобщаться к обмену опытом психической и физической реабилитации.