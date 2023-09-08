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Эстония первой в ЕС хочет легализовать конфискацию активов РФ для восстановления Украины

Фото: Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония планирует стать первой страной Европейского союза, которая в этом году легализует конфискацию подсанкционных активов РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он сказал, что их будут использовать для восстановления Украины и такой шаг должен действительно "ударить по России".

Цахкна заявил, что правительство Эстонии одобрит законопроект в течение двух недель, прежде чем отправить его в парламент.

Эстония подталкивает ЕС к реализации общеевропейского плана, поскольку он решает юридические сложности конфискации подсанкционных активов России.

Конфискация может вызвать судебные иски от РФ

"Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству", - сказал Цахкна.

По словам министра, этот закон неизбежно вызовет российские судебные иски.

Сколько активов может конфисковать Эстония

Инициатива Эстонии, работа над которой ведется с декабря прошлого года, может коснуться около 35 миллионов евро подсанкционных финансовых активов, принадлежащих российским предприятиям в Эстонии. 

Согласно эстонской схеме, международный реестр убытков Украины будет использоваться как основание для экспроприации активов, подпадающих под санкции. 

По словам Цахкна, подготовка инициативы в соответствии с законодательством ЕС осложнялась жесткими гарантиями частной собственности в Эстонии.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка.

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