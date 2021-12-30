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Естонія планує передати Україні ракети Javelin та гаубиці, однак є умова

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Четвер 30 грудня 2021 18:14
Естонія планує передати Україні ракети Javelin та гаубиці, однак є умова Фото: Естонія планує передати Україні ракети Javelin та гаубиці, однак є умова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство Естонії має намір передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin й гаубиці. Втім, спочатку їй доведеться отримати дозвіл від США, Фінляндії та Німеччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Ми допомогли в підготовці українських військових медиків, артилеристів, бійців загонів спеціального призначення, а також в обміні інформацією з нашими військовослужбовцями", - заявив начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони Пеетер Куймет.

За словами Куймета, Міністерство оборони вже ухвалило рішення щодо надання озброєння Україні.

"Наразі ми розглядаємо можливість надати ракети Javelin для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм та боєприпаси до них", - додав Куймет.

Втім, аби надати летальне озброєння, в першу чергу Естонії доведеться отримати дозвіл на це від їхнього виробника - США.

"У разі гаубиць, які ми придбали у Фінляндії, а та, своєю чергою, закупила їх у Німеччини, ми маємо попросити Німеччину та Фінляндію дати згоду на передачу зброї, і цей процес ми вже розпочали з цими країнами", - зауважив Куймет.

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