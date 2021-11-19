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Ситуації на кордоні з Білоруссю: Естонія відправляє до Польщі своїх солдатів

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Естонія, П'ятниця 19 листопада 2021 15:29
Ситуації на кордоні з Білоруссю: Естонія відправляє до Польщі своїх солдатів Фото: Естонія відправить на допомогу Польщі своїх солдатів (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Іванна Шовкун

Естонія відправляє до Польщі близько 100 військовослужбовців. Їх спрямують на білорусько-польський кордон через ситуацію із мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Наразі я підписав протокол для ухвалення рішення, яке полягає в тому, що ми відправимо до Польщі майже сотню людей", - сказав міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

За його словами, хоча Польща раніше заявляла, що їй потрібна лише політична підтримка, але вона не відмовилася і від надання практичної допомоги.

Лаанет додав, що серед 100 солдатів будуть добровольці та резервісти, а також група військової поліції, до складу якої увійдуть чинні військовослужбовці та призовники.

"І, звичайно ж, ми також сприятимемо збільшенню розвідувальних можливостей", - додав міністр.

Він підкреслив, що Естонія відправить допомогу Польщі вже цими вихідними на основі спільної оборонної співпраці.

Нагадаємо, в рамках підтримки до Польщі відправлять близько 150 британських солдатів. Їх спрямують на білорусько-польський кордон у зв'язку з міграційною кризою.

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