RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Эстонии Ханно Певкур (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Эстонии Ханно Певкур провели встречу в Киеве. Они, в частности, обсудили новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Певкура в Twitter и Зеленского в Facebook.

"Встретился с президентом Владимиром Зеленским и подтвердил нашу постоянную военную поддержку Украины. По пути в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи с одеждой, стрелковым оружием и т. д. Новые пакеты поступят уже в следующем году (0,25% от ВВП Эстонии)", - подчеркнул министр обороны. 

В свою очередь Зеленский рассказал, что в ходе встречи поблагодарил Певкура за новый пакет и решение выделять на помощь Украине 0,25% от ВВП в год. 

Он напомнил, что недавно по зданию, где живет посол Эстонии в Украине, ударил "Шахед". И это очередной признак того, что давление на Россию нужно усилить для ограничения ее военного производства. 

"Отдельно обсудили возможности эстонской стороны финансировать производство дальнобойных дронов в Украине и наши неотложные оборонные нужды и помощь для комплектования новых бригад", - добавил Зеленский. 

Помощь Украине от Эстонии

Напомним, в начале этого года тогда еще премьер Эстонии Кая Каллас заверила, что ее страна будет вкладывать в оборону Украины 0,25% от собственного ВВП.

Такую помощь планируют оказывать в течение следующих четырех лет.

При этом, по ее словам, на тот момент Эстония передала Украине военную помощь на 500 млн евро с начала полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияПомощь УкраинеВоенная помощь